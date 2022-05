Médéric HAVARD

Je suis actuellement à la recherche d’un emploi en infographie 3d dans le domaine du jeu vidéo, du cinéma ou de la publicité.



Ma formation à l’ESRA de Paris vient de prendre fin et j’aimerais travailler au plus vite pour une entreprise désirant acquérir une vision fraiche et motivée.

Mes compétences touchent aussi bien la 3d que la 2d, je maitrise entre autres les dernières versions de 3d Studio Max, Z-Brush et Photoshop et j’ai une assez bonne connaissance dans la vidéo avec Première, After Fx et Boujou.

J’ai utilisé beaucoup d’autre logiciels durant mon expérience autodidacte en commençant par les éditeurs de map et la création de Mod pour Half-life, Quake, Doom, et par la suite avec de plus gros logiciels tels que Maya et Cinéma 4d.



C’est en 2007 que j’ai pu commencer véritablement mon expérience dans le domaine du travail en tant qu’infographiste dans l’entreprise Futur Immédiat à Paris, j’étais chargé de plusieurs projets de Logo, d’animation, et de mise en page pour diverses entreprises pendant 2 mois, ceci étant, mon travail était principalement axé 2D.



En 2009 chez « M@de » je fis ma première expérience de la 3d en entreprise pour la conception d’un jeu Wii. Durant cette période je fis mes preuves et le directeur me pris pendant 4 mois en CDD pour pouvoir réaliser une démo jouable avec l’assistance d’un programmeur.



Si vous êtes intéressé par mes compétences contactez-moi par mail à mederic.havard@gmail.com



Mes compétences :

3D Studio

3D Studio Max

Animateur

Artiste

infographiste

Infographiste 2d

Modeleur

Zbrush