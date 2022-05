Mederic HEE

A l'âge de 17 ans je trouvais le monde professionnel attirant et ai commencé une formation en tant qu'employé libre service. Ayant la fibre commerciale j'ai persévéré dans cette voie.



Je suis passé par différentes expériences qui m'ont toutes motivé à un but, celui de devenir Manager.



Pour cela, une décision importante, à 22 ans reprise des études où elles s'étaient arrêtées.

D'abord un DAEU (équivalent bac général)

Puis un BTS MUC (Management des Unités Commerciales)

Et enfin une licence professionnelle Distri SUP Management (fin en septembre 2015)

Je souhaite continuer sur un master a l'ifag où j'ai été admis au concours.



Mes études supérieures ont été faites en alternance avec Leroy Merlin. Je suis maintenant à la recherche d'une entreprise pouvant m'accompagner dans mon projet de master en alternance.



Je suis souriant dynamique motivé, bientôt diplomé Bac + 3 avec une expérience de 9 ans dans le commerce.



Mes compétences :

Service clients

Mise en place de planning objectifs, stratégique

Gestion du changement

délégation / résolution des problèmes

Gestion du stress

Recrutement/Embauche/fidélisation

Organisation / Evaluation des performances

Compétences en Communication (écouter et parler)

Capacité à motiver / développement personnel

Négociation