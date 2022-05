Médéric JARDIN

Jeune homme dynamique et ayant une grande soif d'apprendre le métier de Conducteur de Travaux. J'ai obtenu ma Licence Professionnelle Bâtiment et Construction Conduite de travaux en second ouvre avec la mention BIEN. Ma dernière expérience professionnelle était avec l'entreprise CPLC, spécialisé dans les revêtements de sols. J'avais le rôle d'assistant conducteur de travaux aux débuts de mes stages et par la suite j'ai vite gagnée la confiance de mes supérieurs pour avoir le rôle de conducteur de travaux sur différentes opérations de constructions.



Néanmoins je ne suis pas fermé au métier du revêtement de sol, j'ai des compétences et du savoir sur les autres corps de métier du second œuvre.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad

Microsoft Outlook