Médéric RUESCHE

Je travaille pour l'industrie de process (chimie, pharmaceutique, énergie, nucléaire, etc), sur des projets d'investissement en France et à l'international, et sur des usines et unités en exploitation.



Mes principales compétences :

- Stratégie industrielle / Aide à la décision

* Analyses stratégiques, Business plans (marché, analyse charge/capacité, business model)

* Cohérence marché / produits / sites / ateliers / ressources industrielles

* Plan directeur de site industriel (moyen/long terme)

* Project Portfolio Management

- Management de projet (chef de projet industriel)

* Cadrage de projet, rationnel et enjeux, dossier de demande d’investissement, business plan

* Coordination transverse et opérationnelle, management des hommes

* Pilotage technique (faisabilité technique, cahier des charges, consultation, chantier, etc)

* Etablissement et suivi du budget, des coûts et du planning

* Plans de démarrage d’atelier, programme de formation

* Reporting, animation de comité de pilotage

- Optimisation de la performance des unités industrielles et des investissements (aide à la décision)

* Etudes Analyse de la valeur

* Analyse de risques de projets d’investissement

* Etudes d’amélioration de la disponibilité d’ateliers de production (productivité)

* Etudes et audits d’optimisation des organisations et processus industriels



Principaux clients : Sanofi Pasteur, Arkema, Rhodia/Solvay, CEA, AREVA, Socodei, L'Oréal, Suez



Mes compétences :

Analyse de la valeur

Analyse de risques

Performance

Management de projet

Industrie

Pharmacie

Stratégie Industrielle

TRS

Avant projet

Business planning

Amélioration de la productivité

Développement commercial

Aide à la décision