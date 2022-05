Médérick MAKAIA

Je suis un jeune homme de 24 ans diplômé en droit. J'ambitionne d'intégrer une formation diplômante de Responsable Ressources Humaines. C'est pourquoi j'ai rejoint l'établissement du CESI de Rouen.

Cette formation ce ferait sous le format de l'alternance sur un rythme de 3 semaine en entreprise et une au sein de l'établissement scolaire.

Pour ce faire, je suis à la recherche d'un employeur qui pourrait m'accueillir au sein de sa société pour m'accompagner dans ma démarche et me permettre d'avancer dans mon projet.



Mes compétences :

Back Office

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Front Office

Recrutement

Téléphonie mobile

Service client