Medgee GUILBERT

Organisée, de caractère dynamique et impliquée, je suis capable de :



M’adapter à toute situation professionnelle

Accueillir les clients, fournisseurs, visiteurs, les orienter, prendre les messages et fixer les rendez-vous

Effectuer le tri, la distribution, l'affranchissement, l'enregistrement du courrier et la gestion des messages électroniques

Saisir et mettre en forme les documents, les transmettre et les classer

Suivre l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les commandes



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Traitement de texte

Retouche photo

Livraisons

Gestion de caisse

Inventaire

Vente

Implantation Commerciale

Secrétariat

Management

Recrutement