Medy AUDREY

Ron-Ron Factory...



...est un générateur d'univers graphiques issus de l'imaginaire de sa créatrice Audrey Medy.



Après un diplôme obtenu à l'Ecole Supérieure des Arts de Saint-Luc de Tournai (Belgique) en GRAPHISME / ILLUSTRATION. Audrey commence sa carrière en tant que graphiste en agence de communication. Deux ans plus tard, elle intègre l'univers de la mode et exerce en tant qu'illustratrice textile pour la marque TAPE À L'OEIL sur le rayon fille puis sur le rayon bébé et layette (fille, garçon).



C'est 3 ans plus tard que naît Ron-Ron Factory, lorsque Audrey prend son envol en tant que freelance et continue depuis son atelier créatif à façonner, toujours avec une touche d'humour coloré, des univers sensibles et acidulés. Ses collections de motifs et d'illustrations s'adressent aux professionnels de la mode, de la maison et de la papèterie.



Aujourd'hui, les marques TAPE À L'OEIL et BIZZBEE collaborent avec Ron-Ron Factory et ce, depuis sa création il y a plus de deux ans.



http://ron-ron.ultra-book.com/