Expérience de 3 ans dans la vente et 1 an dans le management d'équipe.

Je recherche un poste dans le commerce en tant qu'adjointe de magasin ou conseillère commerciale.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Travail en équipe

Enrichir une base de données

Fidélisation client

Gestion de la relation client

Animation de formations

Merchandising

Analyser et améliorer les performances

Animation commerciale