Meggie GARRIC

Actuellement en fin de cursus d’un MBA Stratégie et Communication Digitale, je suis à la recherche d’un emploi à partir du 1er Octobre dans le secteur des médias digitaux et plus précisément dans la Data et la publicité digitale.



Mes compétences :

Photoshop

Indesign CS5

Microsoft office

Marketing opérationnel

Management

Commercial

Marketing stratégique

Communication

Mac os x

À l'écoute d'autrui et empathique

Énergique et structuré

Volonté de se surpasser