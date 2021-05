Quentin BOUCHARDY

Mon parcours dans lindustrie papetière, oscillant entre maintenance et production ma surtout permis de découvrir les challenges et enjeux lié à une industrie lourde fonctionnant à feu continu. La recherche de la performance, la réactivité face aux urgences, et surtout limplication et la motivation de tous les acteurs sont pour moi les composantes clés de la réussite.



Mon rôle de manager sarticule autour de plusieurs ambitions. Fédérer mes équipes, favoriser lesprit dinitiative et lautonomie de chacun, déployer le potentiel de chaque individu, et enfin, construire une relation de confiance pérenne.

Louverture desprit, la recherche de lefficacité opérationnelle, linnovation et lHumain sont également des valeurs importantes pour ma réussite et mon épanouissement professionnel.



Mes expériences m'ont permis d'acquérir une certaine polyvalence, qui me motive aujourd'hui à mouvrir vers des perspectives élargies : stratégie industrielle, gestion de production, amélioration continue, maintenance et fiabilisation des unités de production.