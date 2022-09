Titulaire d’un Diplôme d’Etudes Universitaires Appliquées (DEUA), filière : Génie chimique, option : pétrochimie, de l’Université de Boumerdès, Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie (Ex.INH), et j’ai une expérience de plus de 4 ans, dans le domaine de plasturgie, en fonction contrôleur qualité des emballages alimentaires



Mes compétences :

Pétrochimie