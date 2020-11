Mehdi AMZAOUJ

Du savoir scientifique.



Beau parleur (on dit Parfois) mais surtout inventeur de SOLUTIONS Logiques.



Esprit de communication très poussé, compétence en juridique, mais limité par Certaines logiques, car très rationnel perfectionniste.



!Me font défaut! : sens de l’économie et du profit matériel.



Qualité N°1 : Fidélité

Qualité N°2 : Grand appétit pour la recherche, création et réalisation ...

Qualité N°3 : Très très Famille: Père de 4 beaux enfants dont Deux garçon faux jumeaux, leur ainée se trouve bien cadré. Et bonne nouvelle: la nouvelle est arrivée, Née 4ème, elle s'appelle Lilya Amzaouj.



Mon surnom à Tanger : L'homme qui tutoie les systèmes d'identification

(Systèmes d'identification informatisé et sécurisé)

SPÉCIALISTE des outils de logistique, d'Access et d'identification



J'aime traiter des affaires honnêtes et sans parler d'argent...

(Sociales-politiques, survie-santé et richesses-pauvreté...)



Mes compétences :

Conseil

Développement commercial

Communication

Management