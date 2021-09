Mehdi BEN BRAIEK

Autodidacte et issu d’une formation généraliste, je suis un ‘touche à tout’. Même si mon profil

correspond davantage à un développeur front-end (HTML5/CSS3, JQuery/JS, Php), il m’arrive très

souvent de concevoir et designer des pages web, d’optimiser et de référencer des sites web...



C’est grâce à 8 années d’expérience que je peux aujourd’hui intervenir sur l’ensemble des

composantes d’un projet web: conception, spécifications, développement, maintenance et

évolutions et ce, du storyboarding jusqu’au référencement en passant par la mise en production.

D’un naturel créatif, j’aime produire, créer et proposer mes idées.



Mes compétences :

HTML

MySQL

JQuery

SEO

CSS

PHP

JavaScript