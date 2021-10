Nejah NASRI

Passionnée par l'informatique et les nouvelles technologies depuis des années, je passe la plupart de mon temps sur les ordinateurs, en quête de connaissances et de créations.



Ainsi au fil des années, je me suis spécialisé dans la création de site internet sous différents langages de présentation et de programmation.



j’ai une expérience de 4 ans et plus dans ce domaine de création de site web et j’ai vu à l’œuvre plusieurs spécialités : intégration HTML/css, HTML5/css3 , jequery , ajax, développement php/mysql,php4/php5, référencement ,SEO, design, mailing...



De nombreuses références en tant que développeuse web freelance renforcent ma crédibilité : PP Company, par exemple, m'a fait confiance pendant plus d'un ans jusqu'à maintenant.



J'assure la conception technique et fonctionelle, ainsi que la programmation d'applications et de sites web sur mesure (sites de e-commerce, sites vitrine, catalogues en ligne, plate-formes d'échanges, portails, gestion des contact, etc...).



Je suis disponible pour des prestations de service comme le développement d'un nouveau site, la programmation PHP, la maintenance de site Internet existant ou n'importe quel autre type de projet web dont vous avez besoin.



Je peux développer pour vous des applications PHP personnalisées, faire évoluer du code PHP existant ou installer et personnaliser une application web (CMS : Wordpress, Joomla, Drupal ,Prestashop | Framework : Cakephp). Si vous souhaitez développer un nouveau site web, je peux m'occuper de tous les aspects de votre projet, de la définition à la mise en ligne.



Vous avez besoin d'un développeur web professionnel, n'hésitez pas à me contacter et je vous assure le meilleur rapport qualité/prix!



Mes compétences :

Javascript

Photoshop

Flash

PHP4

XML

Php/mysql

PHP5

AJAX

Emailing

HTML/XHTML

Design

HTML5 CSS3

Intégration de service IT

Joomla

Wordpress

SEO/SEM