Mehdi BENYEZZAR

Né en 1970 à Constantine (Algérie) et diplômé de l’Ecole d’Architecture et d’Urbanisme de Constantine (Promo 1993), je réalise mes premières illustrations en tant que dessinateur-caricaturiste pour le bimensuel humoristique « El Guantra » puis pour le quotidien « El Acil ».



Fin 1993, je m’installe à Paris et m’inscris à l’Université Paris VIII en licence de sciences politiques. Fin 1994, je débute ma carrière en tant que maquettiste P.A.O. aux Editions BP PARTNERS et le mensuel « Arabies ».



En 1995, je rejoins le groupe JEUNE AFRIQUE, éditeur des magazines « Jeune Afrique » et « Afrique Magazine », en tant que rédacteur graphiste et mets en place toute l’organisation du service P.A.O. du groupe.



En 1996, je suis nommé Directeur artistique de la société GIDEPPE, éditeur de « Jeune Afrique Economie », « Divas », « Marchés Nouveaux », « Sports International », « Télex Confidentiel »... Après 6 ans de créations et de réalisations, je quitte GIDEPPE et rejoins en 2002 « le Nouvel Observateur » en tant qu’infographe.



Ma passion pour le graphisme et le dessin m’a permis d’acquérir une parfaite autonomie et maîtrise des derniers logiciels de PAO et de 3D. Je réalise également, en tant que freelance, de nombreux travaux de conceptions et de réalisations : maquettes, livres, brochures, magazines, relookages, chartes graphiques, visuels de communication et sites internet. Viennent s’ajouter la création de logos, de couvertures et d’animations pour différentes sociétés.



Également passionné d’aéronautique, j’ai obtenu ma licence de pilote en 2004 et consacre la majeur partie de mon temps libre à survoler les beaux paysages de nos régions de France.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe After Effects

Vue

Poser

Adobe Illustrator

Lightwave

Hype (HTML 5)