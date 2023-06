Mehdi DHAKOUANI

Opérant dans le domaine des réseaux de radiocommunications et passionné d'informatique, j'ai démarré ma carrière dans le soutien technique des systèmes de télégraphie et de mini-informatique embarquée, puis accompagné leur modernisation sur des bâtiments de la Marine Nationale.



Etape après étape, technicien, ingénieur puis manager, j'ai notamment acquis une expertise pointue dans le domaine des Liaisons de Données Tactiques comme responsable produits et système (Liaison 16 et Liaison 22) en région parisienne, puis en qualité d'ingénieur système durant 4 années passées à San Diego, CA. au sein de l'US Navy.



De retour en France en 2009, j'ai dirigé une équipe en charge des projets de rénovation pour la mise en oeuvre de réseaux de radiocommunications longue distance HF.

Depuis 2014, j'encadre désormais le département de Télécommunications Navales et l'ensemble des activités et experts du domaine.



Mes compétences :

