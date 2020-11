Après une première et riche expérience en Assistance à maîtrise d'ouvrage au sein de la Société Générale, je me suis orienté vers le domaine du conseil en stratégie et organisation, notamment dans le domaine bancaire.



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.



Pour une mise en relation: mehdi.juidette@gmail.com

mehdi_juidette@hotmail.com

+21260706401



Mes compétences :

Audit

Banque

Bases de données

Business

Business Objects

Cognos

Conseil

Consulting

Contrôle de gestion

Contrôle interne

Delta

ERP

Finance

Microsoft Business Intelligence

Pilotage

Tableaux de bord