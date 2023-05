Mehdi KEDDOUCHE

Après une carrière réussie de près de 9 ans dans le milieu du négoce et de la grande distribution, j'ai décidé de changer de voie et de me reconvertir en tant que chef de projet multimédia. Ma passion pour la technologie et mon désir de travailler dans un secteur en constante évolution m'ont motivé à prendre ce nouveau départ dans ma carrière.



Au cours de mes précédentes années, j'ai développé une forte expertise en matière de relations clients, de négociation et de gestion de projet. Ces compétences sont transférables et m'aideront à réussir dans mon nouveau rôle en tant que chef de projet.



J'ai suivi une formation afin de me familiariser avec les meilleures pratiques de gestion de projet dans le domaine du web qui s'est conclu par une certification de niveau Bac +4. Je suis convaincu que mon expérience et mes compétences acquises dans le passé, combinées avec mon engagement pour le développement professionnel continu, me permettront de relever les défis de ce nouveau projet professionnel.



Je suis très enthousiaste à l'idée de commencer cette nouvelle étape de ma carrière et je suis ouvert aux opportunités qui se présentent pour travailler sur des projets passionnants et ambitieux dans le domaine du web. Si vous cherchez un chef de projet compétent, passionné et déterminé, n'hésitez pas à me contacter pour discuter de vos besoins.