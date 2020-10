Mehdi Thomas ALLAL

Après des études d'Histoire et de Droit à l'université Paris 1, j'ai obtenu le diplôme de Sciences Po section "service public" en 2000. J'ai commencé ma carrière dans l'administration française auprès de Lionel Stoléru au cabinet du Maire de Paris. J'ai ensuite décidé de repasser les concours, et j'ai réussi celui d'attaché territorial : j'ai été affecté comme responsable de l'Observatoire de la population de la Mairie de Boulogne-Billancourt ; j'ai été reçu ensuite major au concours de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et affecté à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) pendant deux ans. Après avoir suivi le cycle préparatoire de l'ENA à l'Institut de gestion publique et de développement économique (IGPDE), je suis revenu à la Ville de Paris en tant que titulaire, à la direction du Patrimoine et de l'Architecture (DPA) ; j'ai effectué un détachement d'une année à l'ENA comme conseiller "diversité", avant d'être nommé Chef de cabinet de l'Adjointe au Maire en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Mon élue n'ayant pas été reconduite dans son mandat, je suis reparti en détachement à la DIRECCTE Île-de-France (2014-2016), puis au ministère de la Justice (2016-2018) comme Chef de section des parcours d'insertion au sein de la Direction de l'administration pénitentiaire (DAP). Je suis revenu à la Ville de Paris en tant que Chef du pôle ressources de la Section Territoriale de Voirie (STV Paris Centre, où j'encadrais une équipe de six personnes + mon adjoint Je suis désormais rattaché aux services centraux, à l'agence de la mobilité.



