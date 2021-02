Mehdi ZARROURI

En 2008, après mes deux années en préparation intégrée à l'EPITA, j'intègre SUPINFO Paris en troisième année pour son programme plus international.



Je suis aussi, cette année, un Membre actif et volontaire au sein du SPR (SUPINFO Public Relations), pôle chargé de la communication du groupe SUPINFO. Participation à la vie de l'école : évènements, salons, journées portes ouvertes.



En 2010, pour ma dernière année à SUPINFO, je décide de partir l'effectuer sur le campus de San Francisco qui est en partenariat avec la Dominican University of California.