Mélanie AUFFREDOU

Assistante de Direction - anglais courant - 20 ans d'expérience.

Je recherche un poste riche et varié me permettant dexercer mon rôle de « facilitateur » dans le travail quotidien de mon manager et dinterface avec ses relations internes et externes.



Mes compétences :

Gestion déplacements

Compte-rendu

Connaissance outil Tableau

Gestion des commandes

Autonomie

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Gestion d'agenda

Assistanat de direction

SAP

Microsoft Excel

Réactivité

Sens du service

Confidentialité

Adaptabilité