Mélanie BOUTTÉ

Psychologue initialement spécialisée en Parentalité et Prévention de l' Enfance à l'Adolescence.



Cela m’a naturellement conduit à vous accompagner dans une démarche individuelle, ou de couple mais aussi familiale, en m’appuyant sur les outils et la bienveillance des Thérapies Systémiques.



Parallèlement, parce que les peurs et blocages nous freinent dans notre évolution au quotidien, Je vous propose de vous accompagner dans la régulation de vos perturbations émotionnelles et comportementales avec la méthode TIPI



Qu'il s'agisse d'une difficulté passagère, d'un événement douloureux, de symptômes, d'un vécu traumatique ou d'un mal être général… l'accueil et l'accompagnement viseront à permettre le plus qualitativement et bienveillamment possible à s'exprimer, être écouté et avancer ensemble à renoncer à dépasser ce qui fait frein, et à mobiliser vos ressources... pour évoluer positivement.



Nous nous rencontrons dans mon cabinet à Charenton le Pont (94) .



~ Au plaisir de cette nouvelle rencontre ~"