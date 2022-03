Mélanie CHEVREUX (LE MOUËL)

UNE APPROCHE ÉMOTIONNELLE DES SYMPTÔMES COMPLÉMENTAIRE À LA MÉDECINE



J'accompagne les personnes qui souhaitent mettre du sens sur états leurs émotionnels, leurs symptômes ou leur mal-être. Il s'agit d'une toute autre façon d'aborder la maladie et les différents états psychiques par une ÉCOUTE DES SENSATIONS DANS LE CORPS, qui ne vient en rien se substituer à la prise en compte médicale, et qui peut agir comme un atout supplémentaire, non négligeable, dans une perspective de retour à la santé et au bien-être.



PAR UN DÉCODAGE DES LIENS ENTRE LES SYMPTÔMES ET LES ÉMOTIONS



Il s'agit d'une technique basée sur L'ÉCOUTE DES RESSENTIS PHYSIQUES ET ÉMOTIONNELS dus à un stress ou une situation vécue de manière conflictuelle.



POUR ACCUEILLIR ET TRANSFORMER LA SOUFFRANCE

ET LES DIFFICULTÉS



L'objectif de cette démarche étant de retrouver L'ORIGINE ÉMOTIONNELLE DE VOS SYMPTÔMES, MALAISES OU DIFFICULTÉS pour vous en libérer !