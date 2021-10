Sophrologue certifiée, j'exerce ma profession au sein de mon cabinet situé au Pôle Santé d'Aix la Duranne, à Aix-en-Provence, ainsi qu'en entreprise.



La sophrologie en entreprise a de multiples bénéfices sur le bien-être des salariés et l'émergence des performances telles que :



- Bien-être au travail

- Gestion du stress

- Evacuation des tensions physiques, mentales et émotionnelles

- Gestion des émotions

- Récupération rapide (micro-sieste)

- Accroissement des motivations

- Renforcement de la concentration, de l'attention et de la mémorisation

- Adaptation au changement et à l'environnement (open-space, bureau partagé, bureau de passage)

Cohésion et travail en équipe

- Développement des valeurs humaines et celles de l'entreprise

- Amélioration de la confiance et de l'affirmation de soi

- Aide à la prise de recul et à la prise de décisions

- Gestion du temps et priorisation des actions

- Amélioration de l'organisation des tâches

- Préparation à la prise de parole en public

- Dépassement de soi

- Créativité



Plus d'infos sur www.sophrologue-aix-duranne.fr



Au plaisir de vous accompagner,



Mélanie DELEFORTRIE,

Sophrologue certifiée