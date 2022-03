Mélanie DELMA (DELMA)

Je me nomme DELMA Mélanie étudiante en 3e année Licence en Sciences et Technologies Alimentaire a lISFORT. Mon parcours professionnel

FERME AGRICOLE : Août 2020-septembre 2020: Responsable de la culture de certaines laitues , engraissage des plantes et conservation des tomates .

16 Août -17 Septembre 2021 :stage au Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) au Burkina Faso Direction des Contrôles des Aliments et de la Nutrition Appliquée ( D.C.A.N.A) : Analyses et recherches des mycotoxines dans les céréales, laits ainsi que les différents conservateurs et additifs dans les boissons Non Alcoolisées et Alcoolisées.



2018-2019 : Agronomies à lUSTA au Burkina Faso

2019-2021: Analyses Biologiques et Qualités dans les Bio-industries à l École des Hautes Études de Biotechnologies et de Santé ( EHEB) à Casablanca

2021-2022 : Sciences et Technologies Alimentaire à l Institut Supérieur de Formation en Technologie Agroalimentaire ( ISFORT) à Casablanca.