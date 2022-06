Hello cest moi, Mélanie Dufrou, fondatrice de Mivy, l'Agence de Communication dédiée au numérique en santé.



Je navigue dans le milieu de lIT santé depuis 10 ans maintenant.

Dès mes 25 ans, jai abordé des sujets plutôt techniques comme linteropérabilité ou la sécurite des Systèmes dInformation de Santé. Bizarrement, cela a su me faire rêver. Quelques années plus tard (avec déjà des cheveux blancs), mon expertise sur le-santé sest élargie en allant vers les solutions métier avec des logiciels de téléradiologie, télémedecine ou dimagerie médicale. Les enjeux actuels nationaux tels que lENS, la MSSANTE, ou plus globalement le Ségur du Numérique font même partie de mes lectures favorites.



Passionnée de e-santé, mon rêve est de découvrir toutes les innovations daujourdhui et de demain, pour les rendre accessible et les faire connaître auprès des hôpitaux, professionnels de santé, et in fine, des patients que nous sommes.



Quoi de mieux que de proposer le concept de Mivy ?