Melanie EVEN

Le métier que j'exerce actuellement au sein du Laboratoire Vétérinaire Hill’s Pet Nutrition et après 3 années passées au sein de la société Bahlsen Saint Michel, m'ont permis de développer des compétences dans différents domaines :

L’organisation

Le goût du challenge

La communication

L’aisance relationnelle

Le professionnalisme



Sérieuse, dynamique et motivée, je sais m’investir et m’impliquer dans les missions qui me sont confiées.



Aujourd'hui, je continue à évoluer au sein du milieu vétérinaire et je poursuis mon parcours professionnel dans ce secteur qui correspond à mes attentes.



Mes compétences :

Commercial

Commerciale

Délégué pharmaceutique

Nutrition

Nutrition animale

PARAPHARMACIE

Pharmacie

Vétérinaire