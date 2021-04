Mélanie GUERIN

Âgée de 21 ans , je dispose d'une certaine expérience dans le domaine de la santé. J'ai en main un BEP Carrières Sanitaires et Sociales et un BAC PRO Accompagnements Soins et Services à la Personnes . Je suis actuellement employé dans une association d'aide et de soins à domicile.

D'un naturel dynamique, ponctuelle, à l'écoute, responsable et autonome, je sais me rendre utile auprès de personnes dépendantes. Je suis polyvalente car je dispose aussi d'une spécialisation en structure.



Mes compétences :

Assurer les soins d'hygiène et de confort