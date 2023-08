Mélanie LAMBERT

Polyvalente, curieuse de nature, passionnée, j'ai acquis de nombreuses compétences dans le domaine de la communication et du Web.

Assistante marketing au sein d'une agence de web marketing durant deux années durant lesquelles j'ai effectué un BTS communication des entreprises, j'ai compris les enjeux du web, avec une volonté de continuer dans cette direction.

Devenue chargée de mission animation économique et communication en collectivité territoriale, où j'ai effectué une licence activités et techniques de communication, j'ai renforcé mes connaissances graphiques et bien fait connaissance avec l'environnement "fonction publique territoriale", où j'ai évolué durant dix-huit mois avant de devenir responsable d'une structure touristique, où je suis restée cinq années.



Souhaitant revenir à ma formation initiale en communication, j'ai accepté un contrat d'assistante de communication au sein de la Chambre de Commerce et d'Industrie de loir-et-Cher.



Restant en veille permanente autour de ces sujets qui me passionnent, je cherche actuellement un poste où je pourrais pleinement m'épanouir.



Mes compétences :

Graphisme et communication

PAO

Conception-rédaction

Gestion administrative

Adobe InDesign CS5

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Publicité

Web design

Anglais

Management

Encaissement

Service client