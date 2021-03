Mélanie LARCHÉ (BRUXELLE)

Forte d'une double casquette d'Ethnologue - médiatrice culturelle et scientifique, et d'Ethnothérapeuthe - accompagnante en parentalité, mes diverses compétences sentremêlent dans chacun de mes postes afin de les enrichir.



J'ai particulièrement à coeur d'accompagner les parents qui font face à des difficultés, ainsi que de créer des projets pédagogiques et/ou patrimoniaux à destination des jeunes publics en m'appuyant tant sur des compétences techniques patrimoniales que des compétences neuroscientifiques et thérapeutiques.



Curieuse, touche à tout et intuitive, chaque action de mon quotidien est portée par lélan du coeur.