Mélanie LOISEAU

27 ans de pratique en clavier musical (piano droit, numérique, synthétiseur).

Différents concerts, 4 diplômes d'honneur en école de musique et la préparation d'un concours national.



Je propose des COURS DE PIANO, à Surgères, pour les adultes et enfants (à partir de 7 ans).



Pour l'apprentissage, je dispose d'un local aménagé, sur mon lieu de domicile, avec un piano droit.

- 1er entretien gratuit et sans engagement (recommandé)

- Apprentissage du piano avec solfège

- Auditions dans l'année (pas obligatoire)



Pour toutes demandes d'informations ou pour la prise de rendez-vous, vous pouvez me joindre :

06 37 35 97 22

melanieloiseau.piano@orange.fr

http://melanieloiseau-piano.e-monsite.com