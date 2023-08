Mélanie MINICELLE

Après un parcours de 10 années dans le domaine associatif et plus particulièrement dans l'insertion sociale par le Sport, l'insertion professionnelle et la sensibilisation à l'environnement, je souhaite aujourd'hui mettre à profit mon expérience. Mes postes d'éducateur sport-santé-insertion, chargée de communication et partenariats et de bénévole m'ont permis d'appréhender la vie associative sur le terrain, en arrière plan et de faire le lien.

Aujourd'hui, je souhaite me positionner sur l'ingénierie, l'écriture de projets et de dossiers de financements au sein d'une association afin d'apporter les outils que j'ai pu expérimenter tout au long de mon parcours. Tout autre offre peut être étudiée également bien entendu.



Cordialement,



Mes compétences :

Relations humaines

Santé

Sport

Sport santé

Bien être