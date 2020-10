Pierre HERVE

Un parcours varié et complet qui a commencé dans un centre de gestion. En effet, pendant 4 ans, j'étais en poste en tant que consultant dans un centre de gestion spécialisé dans le monde agricole. C'est à dire avec une mission commerciale (proposition et vente d'une gamme de produit conseil) et une mission technique (conseil).



Suite à ces cela, j'ai évolué vers le monde bancaire et d'abord intégré la Banque Populaire en tant que conseiller de clientèle "professionnel" sur le Bergeracois puis le Crédit Agricole à Port sainte Foy en tant que Chargé de clientèle "professionnel". Je m'occupais ainsi de la gestion d'un portefeuille de professionnels (artisans, commerçants et professions libérales) aussi bien sur leur partie privé que professionnelle.



Ces doubles compétences, à la fois sur la construction d'un projet, sur la réalisation de ce projet et le suivi au quotidien des chefs d'entreprise ainsi que mon expérience réussie sur ces postes m'ont permis d'évoluer vers le poste de chargé d'ingénierie financière à destination d'une clientèle de professionnels et d'agriculteurs. Mes missions sont d'accompagner ces "professionnels" dans l'organisation de la tranmsmission de leurs entreprises.



Alors si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter



Mes compétences :

conseil

consultant

chargé de clientèle

gestion

agriculture

mobile

chargé d'affaires

banque

assurance

gestion de patrimoine