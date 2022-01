Mélanie NUNEZ

Après avoir suivi un cursus purement universitaire en biologie puis en écologie, je me suis intéressée au monde de l'animation. J'ai commencé par l'accueil au sein d'une réserve naturelle, puis la médiation scientifique avec 2 associations. La formation proposée par le GRAINE Aquitaine m'a permis d'acquérir d'autres compétences, de rencontrer d'autres structures régionales et découvrir d'autres outils utiles à l'éducation à l'environnement.

J'ai voulu par la suite travailler d'autres facettes de l'environnement: étude d'impact, relevés floristiques, le dispositif d'Agenda 21.

L'environnement et le Développement Durable sont des domaines dans lesquels je souhaite apporter ma pierre encore pendant quelque temps, à travers notamment l'éducation à l'environnement. J'ai pu le faire au travers de différents postes en tant qu'éducatrice en environnement ou au développement durable qui m'a permis de développer des projets, de continuer à travailler en équipe et d'accroître mon réseau. L'expérience la plus forte reste celle vécue au Loubatas qui propose comme outil de travail et de curiosité la forêt provençale, l'un des petits monts les plus connus du coin et un gîte autonome du point de vue énergétique et eau.

Une année de reprise d'études m'a été nécessaire pour continuer à approfondir les compétences en développement durable et m'a été bénéfique pour connaître un nouvel du territoire aquitain. En effet, j'ai pu passer quelques 18 mois au sein de La Cub (actuellement Bordeaux Métropole) et dans la même direction travaillant ainsi sur plusieurs projets liés plus particulièrement au climat et à l'énergie.



Le contact avec les personnes est un point essentiel dans mon travail, que ce soit avec l'équipe de salariés dans laquelle je suis intégrée comme les personnes rencontrées au cours de temps de sensibilisation (milieux scolaires, évènements grands publics), de réunions ou de formations. Grâce à mes différentes expériences et formations, j'ai pu développer un certain réseau en Aquitaine et l'élargir à la région PACA.

Mon cursus universitaire scientifique m'a permis de développer un esprit de synthèse et une certaine rigueur dans mon travail. L'aspect généraliste m'a incitée à avoir un esprit ouvert à tout un tas de problématiques et à m'investir dans diverses branches (technique, éducation, dossier...) et avec différentes structures (associations, collectivités).





Mes compétences :

Analyse de données

Rédaction

Développement durable DD

Education Environnement et Développement Dura

Travail en équipe

Nature