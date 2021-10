Melanie ROUSSEAUX

Je m'adapte et me complète à chaque champ d'intervention qu'implique mon métier.

J'évolue dans un milieu professionnel qui m'oblige, à chaque accompagnement, une remise en question sur mes propres pratiques professionnelles.

J'ai su, par le biais de mes expériences, m'adapter à différents publics et étayer mes connaissances dans chaque domaine : le handicap, la protection de l'enfance, les exclusions sociales.



Aujourd'hui je forme de jeunes futurs travailleurs sociaux.



Mes compétences :

Créativité

Organisation professionnelle

Travail en équipe

Analyser les besoins et définir les objectifs

Dynamisme

Sens des réalités

Sens de l'initiative

Posture professionnelle sécurisante