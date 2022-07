Méline ORIENTE (MÉLINE ORIENTE)

Je réfléchis au projet professionnel qui me ressemblera le plus et me permettra d'allier les compétences que j'ai acquises et mes besoins d'être utile aux autres, d'avoir de l'autonomie, de transmettre et de créer.



Je viens de sortir mon premier album de chansons (14 titres) MEL'IN PUZZLE (en morceaux), résultat de plusieurs années de rêve et de travail parallèle à une vie professionnelle riche et variée.



En effet, ces 8 dernières années, j'ai écrit et composé sur mon rare temps libre et réussi à assurer des fonctions bien différentes, quoi que nécessitant tous polyvalence, aisance relationnelle, technicité et et adaptabilité...