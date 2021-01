Dynamique et réactive, je me suis forgée une expérience dans l'assistanat de petites structures par la mise en place d'événements et leur gestion de A à Z. Je suis l'assistante débrouillarde qu'il vous faut !



Mes compétences :

Persévérance

Accueil

Organisation d'évènements

Autonomie

Réactivité

Organisation

Adaptabilité

Microsoft Office

Dynamique