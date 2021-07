Mélissa BRAHMI

Diplômée d'un BAC+5 en Ecole de Commerce

Marketeuse et Commerciale

3 années d'experience terrain

Mobilité Nationale et internationale

J'aime les challenges, développer de nouveaux projets, travailler en équipe,

Je suis passionnée par l'univers du luxe : Parfums et Cosmétiques, Mode, Joaillerie, Horlogerie

Mes champs d'actions; Marketing, Communication, Évènementiel, Commercial

-- > Je suis à la recherche d'un poste de Chef de Produit Junior



Mes compétences :

Gestion de projet

Animation de formations

Négociation commerciale

Marketing opérationnel

Management

Marketing du Luxe

Marketing stratégique

Gestion de la relation client

Stratégie commerciale