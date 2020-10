Mélissa KALONJI

Je suis actuellement étudiante en développement web à l'université de Limoges. Etant une formation 100% en ligne celle-ci me permet pendant mon temps libre de faire de la danse que j'exerce depuis maintenant plus de 10 ans, de visiter des musées et autres expositions temporaires ainsi que de m'intéresser de très prêts à la culture de l'Asie orientale. Je me suis récemment lancée dans l'apprentissage du coréen pour mon plaisir personnel. J'aime m'intéresser aux autres cultures car c'est pour moi synonyme d'ouverture d'esprit qui peut parfois faciliter le travail de groupe.