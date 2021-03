Melissa LEROY

Directrice de supermarché depuis maintenant 7 ans, j'ai acquis différentes compétences au cours de ces années.



Gestion de centre de profit avec des chiffres d'affaires (de 10500K euros à 20000K euros)

Gestion des relations sociales (65 personnes) dans son ensemble y compris des IRP.

Gestion analytique et financière

Mise en place et suivi de la stratégie magasin.

Développement des relations avec les acteurs de la vie de la cité.



J'ai un Deug de droit et actuellement je finis un master 2 Manager de centre de profit (VAE IFAG PARIS)