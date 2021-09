12 ans d'expérience dans des domaines variés tels que les bureaux d'études (Bureau Veritas), l'assurance (AG2R, Natixis), la santé (Centre Médico-Chirurgical de Vinci), l'éducation (Cours Galien) et les sociétés de services (SchlumbergerSema). Je suis autonome, volontaire, capable de m'adapter rapidement à un nouvel environnement de travail et d'échanger en anglais (niveau B2/C1) et en langue des signes (niveau B2).