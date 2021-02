Melvyn RADENAC

Bonjour,



Issu d'une formation Qualité, Sécurité et Environnement , je suis actuellement en cours d'obtention du Master Management des Risques Industriels et Environnementaux à l'IRIAF à Niort.



Fort de 3 ans d’expérience au titre d’apprenti chargé de missions SSTE (Santé Sécurité au Travail et Environnement) au sein de la Direction HSE de DCNS Site de Lorient, j’ai pu acquérir et mettre en place des outils organisationnels qui s’inscrivent dans une démarche de pérennisation du système de management SSTE. Cet apport technique s’accompagne également de compétences humaines en terme de communication que j’ai également assimilé dans l’exercice de mes missions au cours de ces trois années d’apprentissage.



Parallèlement à cette formation, j'exerce une activité de pompier volontaire au Centre d'Incendie et de Secours de Quimperlé (29).



Mes compétences :

Management d'une équipe

Veille réglementaire

Pénibilité au travail

Management de la qualité

Vérification générale périodique

Management de la santé et de la sécurité au t

Management de l'environnement

Sécurité incendie