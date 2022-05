Pierre GAUTIER

Bonjour à toutes et à tous!



Après deux ans et demi en poste de responsable Qualité et Coordonnateur chantier, je suis actuellement conseiller SST pour Osisko Mining.

Je réside à Montréal, je suis mobile et disponible sur tout le territoire canadien.



Postes recherchés:

- Responsable / Technicien Qualité en industrie

- Coordonnateur de travaux / Chargé de suivi (suivi de travaux / suivi de sous traitances)

- Préventeur / Conseiller / Formateur SST

- Chargé de mission pour la mise en place de référentiels divers

...



Mes compétences :

Système de management Qualité-Sécurité-Enviro

Sécurité incendie

Évaluation des risques professionnels

Amélioration continue

Animation de formations

Animation de réunions

Pack office

SSIAP 3

Sauveteur secouriste du travail

Permis de conduire

UIC Niveau 2

ARI

HSE

Qualité

Prévention

QSE

Habilitation contrôle échafaudage

Métrologie

Etude de poste

Contrôle qualité

Conduite de chantier

Coordination de travaux

Techniques de vente