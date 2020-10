Memou ABDELGHANI

Monsieur,

Actuellement je suis directeur projet hydraulique , jai acquis une modeste expérience dans ce domaine. Je vous engage à lire attentivement mon curriculum vitae afin de prendre connaissance de mes réalisations, mes études et des différentes étapes de mon parcours. Malgré les réussites dont je peux me prévaloir, le secteur pour laquelle je travaille, professions libres (entreprise de réalisation des travaux des gros ouvrages hydrauliques et génie civil), ne peut moffrir de perspectives conformes à mes aspirations et à mes compétences. Afin de donner un nouveau départ à ma carrière, jai donc pris la décision de postuler à un emploi dans le construction hydraulique auprès dune entreprise connu comme le vôtre. Je pense pouvoir, grâce à mes compétences et à mes facultés relationnelles, apporter une contribution majeure à votre entreprise. Si mon profil vous intéresse, je serais heureux de pouvoir discuter avec vous des opportunités qui pourraient se présenter



Mes compétences :



Directeur projet

Hydraulique

Informatique

Internet

Réalisation

Technico commercial

Technique

Primavera P6

Management

Gestion de projet

Génie civil

COVADIS

AutoCAD

Direction technique

1. process of preliminary study prior to detailed

Primavira : planning, cost, and project monitoring

maîtrise du sous détail des prix unitaires

Diplôme , Planning PRIMAVIRAT; MS PROJECT and pric

Negociation des prix

Gestion des contrat

Revision des prix

Preparation des sppeles d'offres national et inter

Project Management

mon expérience

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint