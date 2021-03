Mercedes OSTI

Direction et gestion de centre de profit

Management d’équipes commerciales et animation réseau

Élaboration et mise en œuvre des plans stratégiques, budgets et plans d’action commerciaux

Suivi et négociation Grands Comptes et développements projets avec CA > 1 M€

Adaptabilité interculturelle, trilingue français-anglais-italien

Expertise BtoB, packaging de luxe, marketing et prescription, marketing opérationnel

Action orientée vers le résultat, leadership, engagement personnel, rigueur



Mes compétences :

management

Industrie

international

directeur commercial

B to B

luxe

packaging

vente

Marketing

Export

Commerce international

Développement commercial

Injection plastique