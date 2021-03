Meriem BOUALI

Je suis titulaire du diplôme d'état d'assistante de service social depuis six ans.

Je travaille au sein dun CCAS où les missions et les interventions sont très riches. La formation d'assistante de service social m'a permis de développer et d'acquérir des compétences dans le domaine du social. Soucieuse de répondre aux differentes problématiques auxquelles je suis confrontée au quotidien, je suis tred vigilante à la veille sociale. Mon positionnement professionnel me permet de debloquet de multiolesnsituations en travaillant avec les partenaires sociaux présents sur le territoire. Mes qualités humaines, mon savoir-faire et mon savoir-être m'amènent à m'intégrer dans une équipe très facilement.



Mes compétences :

Motivation

Persévérance

Esprit d'équipe