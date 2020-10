Mériem EL MANSOURI

Actuellement étudiant-chercheur en science de l'éducation au sein du laboratoire de recherche CTEL à Nice, je travaille sur une thèse dont le titre est :

"Le jeu vidéo éducatif ou serious game : processus de conception, ingénierie didactique et game design"

Je développe une méthodologie raisonnée de création de jeux vidéo éducatifs afin d'arriver à équilibrer efficacement qualité vidéoludique et pédagogique.

Je cherche des partenaires dans l'édition de manuel scolaire et ou de jeux éducatifs, de serious game, dans le soutien scolaire ou encore dans le secteur de la santé afin de collaborer sur un projet de jeu vidéo éducatif.

Je suis membre de l'OMNSH (Observatoire des mondes numériques en sciences humaines)



Mon profil OMNSH: https://tinyurl.com/y6qwsl9f

Toutes mes publications sont libres d'accès sur mon profil researchgate :

https://tinyurl.com/y9nl8psf



Mes compétences :

Education

Jeu vidéo

Serious Gaming

Game design

Ingénierie pédagogique

Didactique professionnelle