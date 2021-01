Merwann HARBAL

Ayant toujours souhaité travailler dans le secteur de l'énergie, je me suis doté d'une formation technique solide en génie électrique à l'ENSE3 - INPG.



J'ai complété mon cursus ingénieur par un master en administration des entreprises et management à l'IAE de Grenoble afin d'acquérir un profil polyvalent. J'aborde ainsi les projets sur lesquels je travaille avec une vision globale, alliant le plan technique, organisationnel et financier.



Je me suis peu à peu orienté dans le domaine des postes électriques HTB / HTA, passionné par la spécificité et la diversité des métiers et des personnes que je peux y rencontrer.



Mes compétences :

Quick Devis

Microsoft Project

Microsoft Office