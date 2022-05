Meryem VANNOORENBERGHE

Madame, Monsieur,



Etant actuellement à la recherche d'un emploi, je me permets de vous proposer ma candidature pour touts postes car je suis une personne polyvalente.



Ma formation de secrétaire administrative m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences parmi celle que vous recherchez. Je possède tous les atouts qui me permettront de réussir dans le rôle que vous voudrez bien me confier. Motivation,rigueur, dynamisme,discrétion, ponctualité et écoute sont les maîtres mots de mon comportement professionnel, très bonne élocution et présentation. bon esprit d’équipe et avec une attitude positive.



Mes différentes expériences notamment comme hôtesse d'accueil standardiste, secrétaire administrative, médiatrice, gestionnaire d'assurances et chargée de clientèle, recouvrement amiable,surveillante d'examens en faculté m’ont permis de développer diverses compétences requises pour ces postes.



Intégrer une entreprise représente pour moi un réel enjeu d'avenir dans lequel mon travail et mon honnêteté pourront s'exprimer pleinement.Je suis disponible immédiatement sur un large secteur géographique (60kms).



Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je suis disponible pour vous rencontrer lors d'un entretien à votre convenance.



Veuillez croire, Madame,Monsieur,l'expression de mes sincères salutations.





Meryem Lesage Vannoorenberghe