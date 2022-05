Méryl LARTIGUE

La Sellerie de l'Autan est un magasin de 200m² entièrement dédié à l'équipement du cheval et du cavalier.

Désireuse de proposer à tous un équipement de qualité, je mets à disposition aux cavaliers débutants comme aux cavaliers confirmés, tout le matériel nécessaire.

Plus de 3000 références sont disponibles en magasin et 10000 sur commande. Plus de 20 marques sont référencées en boutique.

L'accueil, le choix, le conseil et le prix sont les critères que je mets en avant au sein de la Sellerie.

La Sellerie de l'Autan est aussi un lieu d'échange entre passionnés du monde équestre.



